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війна Kalush

У Львові зібрати 30 тисяч євро під час виставки-аукціону "Руки для мами"

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Українці продовжують збирати кошти на протезування матерів - фото 1
Українці продовжують збирати кошти на протезування матерів

В Україні та по всьому світу продовжують організовувати всілякі заходи для збору коштів. Один із них пройшов у Львові. Під час виставки-аукціону "Руки для мами" вдалось зібрати 30 тисяч євро.

Про це розповів глава Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що гроші спрямують на протезування українським матерям. Тим, хто втратив кінцівки через російську агресію.

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Максим Козицький також зауважив, що раніше у рамках цієї ініціативи українські митці віддали свої роботи для виставок у Берліні та Відні. Там вдалось продати 11 полотен і зібрати 250 тисяч гривень.

Він додав, що гроші для протезування продовжать збирати й під час інших виставок-аукціонів. Їх проводитимуть в європейських країнах.

За таку ініціативу та організацію дякую Христині Береговській. Вдячний усім співорганізаторам, митцям, посольствам, фундаціям, які сприяли у реалізації вкрай потрібного проєкту, – підкреслив Козицький.

У Львові зібрати 30 тисяч євро під час виставки-аукціону 'Руки для мами' - фото 507738

У Львові зібрати 30 тисяч євро під час виставки-аукціону 'Руки для мами' - фото 507739

У Львові зібрати 30 тисяч євро під час виставки-аукціону 'Руки для мами' - фото 507740

У Львові зібрати 30 тисяч євро під час виставки-аукціону 'Руки для мами' - фото 507741

У Львові зібрати 30 тисяч євро під час виставки-аукціону 'Руки для мами' - фото 507742

У Львові зібрати 30 тисяч євро під час виставки-аукціону 'Руки для мами' - фото 507743

У Львові зібрати 30 тисяч євро під час виставки-аукціону 'Руки для мами' - фото 507744

У Львові зібрати 30 тисяч євро під час виставки-аукціону 'Руки для мами' - фото 507745

Він зауважив, що кожен, хто прибрав картину, – купив частинку української гідності, свободи, небайдужості, горя та віри.

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