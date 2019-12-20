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Випускники Гоґвортса зібралися разом: актори Гаррі Поттера зробили спільне фото

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Актори саги про Гаррі Поттера - фото 1
Актори саги про Гаррі Поттера / instagram

Актори саги про Гаррі Поттера зробили спільну фотографію. І, здається, фанати чекали її дуже довго – у коментарях море сліз, радості і жартів.

Том Феллон, який зіграв Драко Мелфоя, опублікував дві фотографії у своєму Instagram. На ній можна побачити вже дорослих Невілла Лонґботома, Джіні Візлі, Герміону Ґрейнджер і Мелфоя – вони зібралися на різдвяну вечірку.

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Деніел Редкліфф (Гаррі Поттер) на зустріч не приїхав, але поширив фотографію у своєму Facebook. Фото вже зібрало безліч лайків, а більшість коментаторів просто пишуть про те, як вони раді бачити дорослих героїв дитинства.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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