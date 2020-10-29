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Випуск iPhone 12 викликав різке погіршення екології у Китаї

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Нові iPhone 12 негативно впливають на екологію в Китаї - фото 1
Нові iPhone 12 негативно впливають на екологію в Китаї

З випуском iPhone 12 серії Apple перестала комплектувати усі свої смартфони зарядними пристроями та навушниками, аргументуючи це турботою про довкілля. Але щось пішло не так. Принаймні про це свідчать дані, пов'язані з екологією у Китаї.

У компанії Apple зазначили, що відсутність навушників і зарядних пристроїв у коробках з iPhone дозволила зменшити викиди вуглецю на 2 мільйони метричних тонн на рік. Однак аналітики американської фірми Morgan Stanley запевняють, що випуск нових iPhone помітно вдарив по екології в Китаї.

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Згідно з дослідженням Morgan Stanley, у китайських містах, де розташовані заводи з виробництва iPhone, помітно зросла промислова активність, що призвело до істотного погіршення якості повітря. Аналітики впевнені, що збільшення рівня забруднення повітря у місті Чженчжоу обумовлено саме нарощуванням потужностей з випуску "яблучних" смартфонів.

Випуск iPhone 12 викликав різке погіршення екології у Китаї - фото 432524

"Станом на 26 жовтня дані про якість повітря у Чженчжоу, також відомому як "місто айфонів", показують, що рівень промислового виробництва останнім часом різко виріс – приблизно на місяць пізніше, ніж звичайно, що, як ми вважаємо, збігається з нарощуванням випуску iPhone 12", – написали цього тижня аналітики Morgan Stanley на чолі з Кеті Хуберт.

Подібну ситуацію аналітики помітили в Шеньчжені, Ченду і Чунціні. У всіх цих містах розташовані заводи, де виробляються iPhone.

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Джерело: CNBC
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