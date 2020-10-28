Що буде з новенькими iPhone 12 і 12 Pro, якщо вони впадуть з двох метрів: відео

Нові смартфони від американського техногіганта Apple iPhone 12 Pro провалили тест на міцність, а iPhone 12 приємно здивував експертів. Відео тестування виклали у YouTube фахівці страхової компанії Allstate.

Новенькі iPhone 12 і 12 Pro, презентовані на початку жовтня, кидали з висоти близько двох метрів. Гаджети падали на дисплей, задню частину та бічну раму. Результати тестування – не зовсім вражаючі.

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Вердикт експертів: iPhone 12 виявився найміцнішим смартфоном з усіх, які потрапляли до експертів Allstate на тестування. А міцність iPhone 12 Pro була поставлена ​​фахівцями під сумнів.

Експерти рекомендують нові смартфони Apple використовувати в чохлі.

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