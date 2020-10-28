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iPhone 12 знайшли несподіване застосування: ним почистили яблуко (відео)

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Новим iPhone 12 Pro почистили яблуко - фото 1
Новим iPhone 12 Pro почистили яблуко

Нові iPhone 12 стали справжніми ньюзмейкерами. У мережі активно обговорюють оновлене захисне скло, дизайн, продуктивність та особливості гаджетів. Не обійшлося й без курйозних випадків. Про один із них ми далі поговоримо!

Нові iPhone 12 отримали плоскі грані: так Apple віддала данину пам'яті старих моделей iPhone 4. Сподобалося це не всім.

Це цікаво: iPhone 12 та iPhone 11 пройшли тест водою: чи потонули смартфони

Наприклад, на днях у мережі з'явилися скарги власників iPhone 12 на те, що корпус пристроїв залишає рани на шкірі рук. Це надихнуло одного з користувачів мережі продемонструвати нам можливості нового iPhone 12 Pro у всій красі: він почистив за допомогою смартфона яблуко!

Якщо це виглядає, скоріше, як щось дико смішне, то інші претензії до iPhone 12 вже серйозніші. Наприклад, люди скаржаться, що з граней швидко злазить покриття, а захисне скло смартфонів легко дряпається та покривається тріщинами.

Тут навіть додати нічого, крім традиційного "та й таке"!

Читайте також: Розбити яблуко горіхами: блогер провів несподіваний краш-тест iPhone 12

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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