Випробовування 3000-сильного двигуна пікапа завершилося вибухом: відеофакт

У США досить несподіваними наслідками обернулися випробування високомодифікованого пікапа Dodge Ram. Під час "розгону" 3000-сильний дизельний двигун Cummins автомобіля не витримав навантажень і вибухнув. Відео інциденту з'явилося у мережі.

Випробування мотора проходили на спеціальному майданчику в оточенні натовпу, а в самій машині перебувало двоє людей. Коли двигун вийшов на дуже високі оберти, він почав диміти, а потім й зовсім злетів у повітря, повністю розірвавши передню частину пікапа.

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Серед глядачів обійшлося без постраждалих, а пасажири авто отримали легкі опіки та подряпини.

Фахівці вважають, що вибух міг статися через потрапляння масла в камеру згоряння, а також виходу з ладу форсунків або паливної помпи високого тиску. Це, своєю чергою, призвело до різко неконтрольованого стрибка оборотів і вибуху двигуна.

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