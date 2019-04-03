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Випрана з Perwoll: в Індії фотограф зняв кольорову білку

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Унікального звіра зняли в лісах Індії - фото 1
Унікального звіра зняли в лісах Індії

Гризун завдовжки 60 сантиметрів потрапив у кадр фотографа-любителя Кайсіка Ваджаяна зі штату Керала. Триколірна гігантська білка ратуфі (в Індії її називають "малабар") була помічена у лісі біля міста Патанамтітта.

Ратуфа – велика травоїдна білка, яка мешкає у вологих тропічних лісах Індії.

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Ці тваринки проживають невеличкими замкнутими групами, причому забарвлення білок з різних районів відмінне за колірною гамою. Уважний натураліст легко відрізнить, звідки родом та чи інша ратуфа.

Випрана з Perwoll: в Індії фотограф зняв кольорову білку - фото 318647

Випрана з Perwoll: в Індії фотограф зняв кольорову білку - фото 318648

Випрана з Perwoll: в Індії фотограф зняв кольорову білку - фото 318649

Випрана з Perwoll: в Індії фотограф зняв кольорову білку - фото 318650

Білки живуть на верхівках дерев, не бажаючи спускатися донизу. Гризуни можуть спокійно перестрибувати з дерева на дерево, долаючи при цьому відстані до шести метрів. Це дуже обережні звірята, і в природі їх надзвичайно складно помітити.

Кайсік Ваджаян публікує фото індійської природи на своїй сторінці в Instagram, на яку вже підписані понад 20 тисяч користувачів мережі.

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Джерело: Independent
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