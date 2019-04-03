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Справжня блондинка: у заповіднику зняли унікальну зебру

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Коліжанки цієї зебри шоковані - фото 1
Коліжанки цієї зебри шоковані / Wired

Фотографам вдалося зняти в одному з заповідників унікальну зебру. Ні, вона не чорна у білу смужку, і не біла в чорну. Ця зебра – справжнісінька блондинка.

Білявку-зебру виявили у Національному парку Серенгеті. Тварина потрапила до об'єктива фотографа Серджіо Пітаміца, коли він спостерігав за сезонною міграцією зебр.

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Спочатку я подумав, що це зебра, котра вивалялась у пилюці, – зізнався фотограф.

Зі слів експертів, попри ніжно-кавовий колір смужок, ця зебра – альбінос. І хоч альбіносів іноді можна побачити в неволі, це перша зебра-блондинка, яку побачили у дикій природі.

У парку побачили зебру-білявку - фото 318607
У парку побачили зебру-білявку / dailymail

Попри унікальність, фото лише підтверджує те, що табун чорно-білих родичів приймає альбіносів цілком нормально.

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Джерело: dailymail
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