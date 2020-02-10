Випереджає YouTube, Facebook та Instagram: скільки українців завантажили додаток ДІЯ

Додаток Дія тримається на перших позиціях серед безкоштовних завантажень українських App Store і Play Market. Кількість скачувань вражає.

За чотири дні додаток Дія завантажили понад мільйон разів, повідомив в понеділок, 10 лютого, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook. "1 047 403 унікальних користувачів – ті, хто завантажили Дію без проходження авторизації. 870 094 авторизованих користувачів – ті, хто авторизувалися через банки", – зазначив він.

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Також Федоров повідомив, що Дія випереджає по завантаженнях такі популярні месенджери, як Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook і WhatsApp. "Продовжуємо триматися на перших позиціях завантажень українських App Store і Play Market – топ-безкоштовних", – підсумував міністр.

Також Федоров повідомив, що робота над проєктом не закінчена і зараз розробники програми працюють над поліпшенням швидкості процесу для тих, у кого "є проблеми з відображенням документів".

Більш детальна інформація про завантаження Дії:

646 141 – користувачів Android;

398 160 – користувачів iOS;

869 964 – запитів на отримання прав;

463 552 – виданих прав;

869 396 – запитів на отримання техпаспорта;

378 339 – виданих техпаспортів.

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