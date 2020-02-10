Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Оскар

Випереджає YouTube, Facebook та Instagram: скільки українців завантажили додаток ДІЯ

  • 106
Дія - фото 1
Дія / slovoidilo

Додаток Дія тримається на перших позиціях серед безкоштовних завантажень українських App Store і Play Market. Кількість скачувань вражає.

За чотири дні додаток Дія завантажили понад мільйон разів, повідомив в понеділок, 10 лютого, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook. "1 047 403 унікальних користувачів – ті, хто завантажили Дію без проходження авторизації. 870 094 авторизованих користувачів – ті, хто авторизувалися через банки", – зазначив він.

Тут більше: ДІЯ запрацювала: де скачати додаток і які держпослуги там уже доступні

Також Федоров повідомив, що Дія випереджає по завантаженнях такі популярні месенджери, як Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook і WhatsApp. "Продовжуємо триматися на перших позиціях завантажень українських App Store і Play Market – топ-безкоштовних", – підсумував міністр.

Також Федоров повідомив, що робота над проєктом не закінчена і зараз розробники програми працюють над поліпшенням швидкості процесу для тих, у кого "є проблеми з відображенням документів".

Більш детальна інформація про завантаження Дії:

  • 646 141 – користувачів Android;
  • 398 160 – користувачів iOS;
  • 869 964 – запитів на отримання прав;
  • 463 552 – виданих прав;
  • 869 396 – запитів на отримання техпаспорта;
  • 378 339 – виданих техпаспортів.

Читайте також: Як соцмережі впливають на наші вподобання в їжі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
40 синонімів до слова "завірюха", які показують багатство української мови
  • 07 лютого, 15:00
  • 14821
Чоловічі джоггери: усе про спортивні штани для модників, які в тренді цього року
  • 09 лютого, 16:25
  • 344
Відбір на Євробачення 2020: результати голосування 1 півфіналу
  • 08 лютого, 22:05
  • 657
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології