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Випадкові танці на кризі здивували мережу: епічне відео

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Зимові танці на кризі - фото 1
Зимові танці на кризі

У мережі не можуть втримати здивування від щасливчика, який е просто зумів втриматись на крижаній дорозі, а й влаштував справжнє шоу. А ви все ще мрієте про сніг?

На платформі Reddit користувач з ніком kechboy63 поділився епічним записом з камер спостереження, на яких чоловік бореться з зимовою дорогою. За лічені години допис почав підкорювати тренди мережі, зібравши понад 18 тисяч переглядів. А все тому, що головний герой відео прямував від машини до свого дому засніженим ганком, який виявися катком. Але йому можна лише поплескати, адже хлопець не лише уникнув падіння, а й влаштував круті танці.

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Як зізнались коментатори, кожен у цей момент підставляв якусь веселу музику, а дехто й не зміг би умисно відтворити всі рухи щасливчика.

Nice dance moves from r/nonononoyes

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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