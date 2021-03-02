Випадкова знахідка на пляжі зробила жінку гривневою мільйонеркою

49-річна мешканка Таїланду Сіріпорн Ніомрін знайшла на пляжі амбру (блювоту кашалота), яка коштує понад сім мільйонів гривень.

Незвичайна знахідка важить близько семи кілограмів і має розмір 30,5 на 61 сантиметр. Ніомрін звернулася до місцевої влади з проханням підтвердити справжність амбри.

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Мені пощастило знайти такий великий шматок. Сподіваюся, вона принесе мені гроші, – розповідає жінка.

Амбра – воскова речовина, що виділяється у кишечнику кашалотів. Часто її називають "блювотою кашалота" або "плавучим золотом". Зазвичай вона використовується як фіксатор у виробництві духів і може коштувати дуже дорого, в залежності від її віку.

Вартість амбри на міжнародному ринку сягає 40 тисяч доларів за кілограм.

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