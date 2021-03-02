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Випадкова знахідка на пляжі зробила жінку гривневою мільйонеркою

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Жінка знайшла амбру - фото 1
Жінка знайшла амбру / dailymail

49-річна мешканка Таїланду Сіріпорн Ніомрін знайшла на пляжі амбру (блювоту кашалота), яка коштує понад сім мільйонів гривень.

Незвичайна знахідка важить близько семи кілограмів і має розмір 30,5 на 61 сантиметр. Ніомрін звернулася до місцевої влади з проханням підтвердити справжність амбри.

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Випадкова знахідка на пляжі зробила жінку гривневою мільйонеркою - фото 449806

Мені пощастило знайти такий великий шматок. Сподіваюся, вона принесе мені гроші, – розповідає жінка.

Амбра – воскова речовина, що виділяється у кишечнику кашалотів. Часто її називають "блювотою кашалота" або "плавучим золотом". Зазвичай вона використовується як фіксатор у виробництві духів і може коштувати дуже дорого, в залежності від її віку.

Вартість амбри на міжнародному ринку сягає 40 тисяч доларів за кілограм.

Випадкова знахідка на пляжі зробила жінку гривневою мільйонеркою - фото 449807
Випадкова знахідка на пляжі зробила жінку гривневою мільйонеркою - фото 449808

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Джерело: dailymail
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