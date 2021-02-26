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Американський фотограф зняв надзвичайне природне явище: фотофакт

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Американський фотограф зняв надзвичайне природне явище: фотофакт - фото 1

У США зробили дивовижний знімок сонячного стовпа, який схожий на віяло або келих. Таке явище потрапило в об'єктив фотографа Майка Коха з міста Провіденс, штат Род-Айленд.

Відзначається, що сонячні стовпи, що йдуть вгору, самі по собі рідкісні, і, як відомо, викликані сонячним світлом, що відбивається від шестикутних крижаних дисків, що падають через атмосферу Землі.

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Однак цей феномен цікавий тим, що сонячний стовп з'єднується вгорі з дотичною дугою. Експерти припустили, що такий сонячний стовп був створений складним і незвичайним способом з "падаючих крижаних труб".

Американський фотограф зняв надзвичайне природне явище: фотофакт - фото 449268

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Джерело: apod.nasa
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