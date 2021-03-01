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На картах Google знайшли величезний інопланетний корабель: фото

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На картах Google знайшли величезний інопланетний корабель: фото - фото 1

В околицях американського містечка Очопі в штаті Флорида користувачі мережі помітили щось, що нагадує інопланетний корабель. Фото НЛО, як вважають юзери, знайшли на Google-картах, а потім опублікували його на платформі Reddit.

На знімку видно, як з хмар визирає літаючий об'єкт у формі дисковидного блюдця. Однак, якщо збільшити і детально розглянути загадкове явище, стає зрозуміло – це звичайний земний метелик.

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Так, пролетівши близько до об'єктива, комаха створила оптичну ілюзію. Системи штучного інтелекту змішали зображення, частково "розчинивши" метелика у хмарі.

На картах Google знайшли величезний інопланетний корабель: фото - фото 449678

На картах Google знайшли величезний інопланетний корабель: фото - фото 449679

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Джерело: dailystar
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