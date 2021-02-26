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Випадіння волосся: лише один продукт допоможе позбутися цієї проблеми

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Волосся - фото 1
Волосся / pinterest

Причини випадіння волосся можуть бути абсолютно різні. Однак дослідники з Індії в ході експерименту з'ясували, який продукт допоможе побороти цю проблему.

Фахівці з'ясували, що в догляді за волоссям найчастіше використовують кокосове, мінеральне масло і соняшникову олію. В ході експерименту дівчатам-добровольцям завдали масло на волосся (до і після миття голови). Потім вчені виміряли рівень бета кератину, що залишився в волоссі.

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Виявилося, що найбільше цієї амінокислоти залишилося в тих пасмах, на які наносили кокосове масло. При цьому як мінеральне, так і соняшникове за цим параметром показали нульову ефективність. Експерти заявили, що вся справа в складі ефірних олій. Наприклад, кокосове масло володіє найбільшою кількістю насичених жирних кислот, в тому числі лауриновою, яка підвищує рівень білка у волоссі.

Вчені зазначили, що запобігти випаданню волосся можна і за допомогою правильного раціону. У ньому має бути багато білка, тому що він є "цеглинкою" для зміцнення фолікулів і прискорює ріст волосся. Також експерти порекомендували використовувати в догляді за локонами кокосове масло, тому що воно не дає волоссю втрачати вологу і зберігає білок в його структурі.

Випадіння волосся: лише один продукт допоможе позбутися цієї проблеми - фото 449305

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Джерело: beloris
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