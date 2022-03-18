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війна

Виняток: коли чоловік може виїхати з України під час війни

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На період дії правового режиму воєнного стану чоловікам – громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України. Однак, існують певні винятки.

У Державній прикордонній службі дали роз'яснення ситуації.

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Наразі без жодних обмежень виїхати за кордон з України можуть:

  • жінки
  • діти
  • люди з обмеженими можливостями (мають інвалідність)
  • чоловіки старше 60 років

Під час війни чоловік від 18 до 60 років може залишати Україну, якщо:

  1. має посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік
  2. має висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби
  3. на утриманні у чоловіка перебувають троє і більше дітей віком до 18 років
  4. самостійно виховує дитину (дітей) віком до 18 років
  5. на утриманні у чоловіка є дитина з інвалідністю
  6. є усиновителем, опікуном
  7. близькі родичі чоловіка загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції

Перераховані вище категорії осіб мають законне право зараз покинути територію нашої держави. В решті випадків, поки не буде знято воєнний стан в Україні, виїзд чоловікам віком від 18 до 60 років за кордон заборонений.

Виняток: коли чоловік може виїхати з України під час війни- фото 501121
Виняток: коли чоловік може виїхати з України під час війни

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