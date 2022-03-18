Виняток: коли чоловік може виїхати з України під час війни

На період дії правового режиму воєнного стану чоловікам – громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України. Однак, існують певні винятки.

У Державній прикордонній службі дали роз'яснення ситуації.

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Наразі без жодних обмежень виїхати за кордон з України можуть:

жінки

діти

люди з обмеженими можливостями (мають інвалідність)

чоловіки старше 60 років

Під час війни чоловік від 18 до 60 років може залишати Україну, якщо:

має посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік має висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби на утриманні у чоловіка перебувають троє і більше дітей віком до 18 років самостійно виховує дитину (дітей) віком до 18 років на утриманні у чоловіка є дитина з інвалідністю є усиновителем, опікуном близькі родичі чоловіка загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції

Перераховані вище категорії осіб мають законне право зараз покинути територію нашої держави. В решті випадків, поки не буде знято воєнний стан в Україні, виїзд чоловікам віком від 18 до 60 років за кордон заборонений.

Виняток: коли чоловік може виїхати з України під час війни

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