"Почалася війна, якої ніхто не бажав": Муракамі підтримав Україну у протистоянні Росії

Відомий японський письменник Харукі Муракамі цього тижня виступить в ефірі спеціальної годинної програми. Її мета: закликати до миру в Україні.

Як повідомляє Japan Times, програма Харукі Муракамі вийде у п'ятницю, 18 березня, о 23:00. Письменник представить десяток музичних творів, вибраних з його особистих записів і колекції компакт-дисків.

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Ефір японського письменника покликаний покласти край війні та зосередитися на цінності життя. Він також пояснить соціальне підґрунтя музики разом зі своїм перекладом текстів.

В Україні почалася війна, якої ніхто не бажав. Чи може музика покласти край війні? Мабуть, ні. Але, безумовно, музика може змусити слухачів відчути: "Я мушу зупинити війну", – йдеться у заяві 73-річного письменника.

Нагадаємо, що всесвітньо визнаний письменник Харукі Муракамі отримав безліч закордонних і вітчизняних нагород за свої романи. Зокрема за "Норвезький ліс", "Кафку на пляжі", "1Q84", а також "Вбивство командора".

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