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Вінтажний Land Rover пристосували для перевезення мотоциклів

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Над автомобілем працювало ательє Cool 'n' Vintage - фото 1
Над автомобілем працювало ательє Cool 'n' Vintage

Ательє Cool 'n' Vintage, яке займається відновленням старих Land Rover, побудувало автомобіль для перевезення мотоциклів на базі Land Rover Series 2A 1966 року. Разом з ними на проектом працював виробник мотоциклів Deus Ex Machina.

Автомобіль назвали Yellow Land Marine з приставкою Nr86 на честь того, що це 86-й за рахунком проєкт ательє. В основу проєкту лягла колишня пожежна машина, яка протягом тривалого часу не експлуатувалася, але досить непогано збереглася і підходила на роль автомобіля для тюнінгу.

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Жовтий автомобіль оснастили 2,25-літровим бензиновим мотором Land Rover, а в пару до нього поставили чотирьохступеневу механічну трансмісію від третьої серії моделі. Всього на реконструкцію витратили близько тисячі годин. Збирали позашляховик вручну.

Автомобіль пофарбували в жовтий колір, крім того, Deus вручну розписали шасі Land Rover. Зараз автомобіль відправився у тур Європою: Deus Ex Machina виставляють проект у своїх магазинах у різних країнах, щоб відвідувачі могли наживо познайомитися з Yellow Land Marine.

Вінтажний Land Rover пристосували для перевезення мотоциклів - фото 343796

Вінтажний Land Rover пристосували для перевезення мотоциклів - фото 343797

Вінтажний Land Rover пристосували для перевезення мотоциклів - фото 343798

Вінтажний Land Rover пристосували для перевезення мотоциклів - фото 343799

Вінтажний Land Rover пристосували для перевезення мотоциклів - фото 343800

Вінтажний Land Rover пристосували для перевезення мотоциклів - фото 343801

Вінтажний Land Rover пристосували для перевезення мотоциклів - фото 343802

Вінтажний Land Rover пристосували для перевезення мотоциклів - фото 343804

Вінтажний Land Rover пристосували для перевезення мотоциклів - фото 343805

Вінтажний Land Rover пристосували для перевезення мотоциклів - фото 343803

У квітні показали ще один проект на базі автомобіля Land Rover – австралієць разом з сином перетворив Defender 1985 року на іграшкову машинку з Hot Wheels. Чоловік купив старий позашляховик і витратив два роки, щоб закінчити проєкт. Підсумкова вартість трансформації склала близько 30 тисяч австралійських доларів.

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Джерело: Motor
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