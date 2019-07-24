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Максимум задоволення: McLaren побудує відкритий суперкар

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Новинка від McLaren сподобається водіям - фото 1
Новинка від McLaren сподобається водіям

Компанія McLaren Automotive розширить свою найекстремальнішу лінійку – Ultimate Series – і додасть туди двомісний спідстер. Автомобіль складе конкуренцію Ferrari Monza SP2 та буде орієнтований на водіїв, які хочуть отримати більше вражень від їзди звичайними дорогами.

Джерела Autocar, знайомі з новою моделлю, повідомляють, що спідстер вийде обмеженою серією. На відміну від трекового Senna і швидкісного Speedtail, суперкар винесе на перший план "хвилююче задоволення від водіння". Дизайн дводверки зроблять елегантнішим, запозичивши загальну стилістику у гоночних спортпрототипів.

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Спідстер буде відрізнятися "екстремальною маневреністю і неймовірним рівнем зворотного зв'язку". Ще більше залучати водія в процес управління автомобілем покликаний відкритий кокпіт. Новинку оснастять 4,0-літровим твін-турбо V8, поєднаним з преселективним "роботом", який передає тягу на задні колеса. Потужність агрегата, ймовірно, буде нижча, ніж у 800-сильного Senna.

Максимум задоволення: McLaren побудує відкритий суперкар - фото 343263

Ідеологічно близький до нового McLaren спідстер Ferrari Monza SP2 побудували на основі купе 812 Superfast. Суперкар отримав повністю карбоновий кузов і 6.5 V12, що розвиває 810 сил і 719 Нм моменту. З місця до "сотні" Monza SP2 розганяється за 2,9 секунди, а до двохсот – за 7,9 секунди.

Максимум задоволення: McLaren побудує відкритий суперкар - фото 343262

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Джерело: Autocar
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