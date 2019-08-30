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Вінтажний food porn: американка веде Instagram, присвячений їжі зі старих фільмів

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Meals On Reels – акаунт в Instagram, присвячений їжі зі старих фільмів - фото 1
Meals On Reels – акаунт в Instagram, присвячений їжі зі старих фільмів / instagram

Американська журналістка Крістен Юнсу Кім уже два роки веде сторінку в Instagram, який присвячений їжі з фільмів. Дівчина відловлює в фільмах моменти, на яких герої їдять, готують чи просто перебувають поруч з їжею: у кадрі може з'явитися і пошарпаний хот-дог, і акуратно розкладений сніданок.

Акаунт Крістен називається Meals On Reels – це відсилка до серіалу "Твін Пікс", чия героїня Лора Палмер працювала в компанії Meals on Wheels. Ідея створити профіль прийшла до неї за переглядом "Ідеальної п'ятниці" 1970 року: фільм раптово зупинився на моменті, де актриса їсть хліб з закритими очима.

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Meals On Reels досліджує вантажні фільми. Багато з них важко знайти онлайн, тому Крістен часто шукає скріншоти з їжею на Tumblr – вона називає ресурс цілим скарбом зображень зі старих фільмів. Іншу частину контенту автору надсилають друзі і підписники.

Вінтажний food porn: американка веде Instagram, присвячений їжі зі старих фільмів - фото 351221

Вінтажний food porn: американка веде Instagram, присвячений їжі зі старих фільмів - фото 351222

Вінтажний food porn: американка веде Instagram, присвячений їжі зі старих фільмів - фото 351223

Вінтажний food porn: американка веде Instagram, присвячений їжі зі старих фільмів - фото 351224

Вінтажний food porn: американка веде Instagram, присвячений їжі зі старих фільмів - фото 351225

Вінтажний food porn: американка веде Instagram, присвячений їжі зі старих фільмів - фото 351226

Вінтажний food porn: американка веде Instagram, присвячений їжі зі старих фільмів - фото 351227

Вінтажний food porn: американка веде Instagram, присвячений їжі зі старих фільмів - фото 351228

Вінтажний food porn: американка веде Instagram, присвячений їжі зі старих фільмів - фото 351229

Вінтажний food porn: американка веде Instagram, присвячений їжі зі старих фільмів - фото 351230

Вінтажний food porn: американка веде Instagram, присвячений їжі зі старих фільмів - фото 351231

Вінтажний food porn: американка веде Instagram, присвячений їжі зі старих фільмів - фото 351232

Вінтажний food porn: американка веде Instagram, присвячений їжі зі старих фільмів - фото 351233

Вінтажний food porn: американка веде Instagram, присвячений їжі зі старих фільмів - фото 351234

Вінтажний food porn: американка веде Instagram, присвячений їжі зі старих фільмів - фото 351235

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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