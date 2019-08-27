Фотограф знайшов спосіб показати межу між дитинством і дорослим життям

Автор цих глибоких фото, Себастьян Бауманн, професор Школи засобів масової інформації та комунікацій в Гамбурзі, фахівець з фотографії і постпродакшн.

Його роботи змушують замислитися.

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Об'єднання двох дисциплін дозволяє автори розширити межі можливого в створенні сюрреалістичних постановок. У своїй останній серії "Виріс" (Grown) він зображує кордон між дитинством і дорослим життям.

Кожна фотографія показує дорослих людей в момент підсвідомого, майже апатичного мислення. Алегоричний характер кожного зображення підкріплюється використанням предметів, типових для дитинства. Що відбувається з нашими першими мріями, надіями і страхами, коли ми зростаємо?

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