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Фотограф знайшов спосіб показати межу між дитинством і дорослим життям

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Робота Себастьяна Бауманна - фото 1
Робота Себастьяна Бауманна / langweiledich

Автор цих глибоких фото, Себастьян Бауманн, професор Школи засобів масової інформації та комунікацій в Гамбурзі, фахівець з фотографії і постпродакшн.

Його роботи змушують замислитися.

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Об'єднання двох дисциплін дозволяє автори розширити межі можливого в створенні сюрреалістичних постановок. У своїй останній серії "Виріс" (Grown) він зображує кордон між дитинством і дорослим життям.

Кожна фотографія показує дорослих людей в момент підсвідомого, майже апатичного мислення. Алегоричний характер кожного зображення підкріплюється використанням предметів, типових для дитинства. Що відбувається з нашими першими мріями, надіями і страхами, коли ми зростаємо?

Фотограф знайшов спосіб показати межу між дитинством і дорослим життям - фото 350561

Фотограф знайшов спосіб показати межу між дитинством і дорослим життям - фото 350562

Фотограф знайшов спосіб показати межу між дитинством і дорослим життям - фото 350563

Фотограф знайшов спосіб показати межу між дитинством і дорослим життям - фото 350564

Фотограф знайшов спосіб показати межу між дитинством і дорослим життям - фото 350565

Фотограф знайшов спосіб показати межу між дитинством і дорослим життям - фото 350566

Фотограф знайшов спосіб показати межу між дитинством і дорослим життям - фото 350567

Фотограф знайшов спосіб показати межу між дитинством і дорослим життям - фото 350568

Фотограф знайшов спосіб показати межу між дитинством і дорослим життям - фото 350569

Фотограф знайшов спосіб показати межу між дитинством і дорослим життям - фото 350570

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Джерело: langweiledich
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