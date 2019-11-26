Літак Boeing 747 здійснив рекордний політ, який став для лайнера прощальним

Літак Boeing 747 авіакомпанії British Airways здійснив найкоротший рейс для літаків такого типу. Він пробув у повітрі дев'ять хвилин. Цей рейс для авіалайнера був останнім.

Авіалайнер вилетів о 11:09 з британського аеропорту Кардіффа, Уельс. Він набрав висоту 1143 метри і взяв курс у бік моря. Потім Boeing розвернувся, почав зниження, після цього приземлився о 11:18.

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Літак подолав відстань 6,4 кілометра за дев'ять хвилин. Цей рейс став останнім для цього Boeing 747. Літак розберуть на військовій базі Сейнт Атан. Відзначається, що авіакомпанія поступово виводить зі свого флоту всі літаки Boeing 747, оскільки вони мають дуже велику витрату палива.

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