Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Вінілові платівки та програвачі б'ють рекорди продажів

  • 28
Вінілові платівки та програвачі б'ють рекорди продажів - фото 1

Як показав звіт Американської асоціації звукозаписних компаній, вініл став продаватися краще, ніж компакт-диски. Такого не було з 1986 року.

Згідно з даними Асоціації, виторг від продажу вінілових платівок в першому півріччі у США склав 232,1 мільйона, тоді як реалізація компакт-дисків принесла всього 129,9 мільйона.

І ще: Нові пісні вересня: плейлист свіжих треків тижня

Повідомляється, що з 2005 року продажі вінілу неухильно росли. Так, у першій половині 2020 року виторг від реалізації вінілових пластинок зріс на 4%, в той час, як дохід від продажів CD впав на 48%.

"Втім, зростання інтересу до вінілових пластинок виявилося недостатньо, щоб компенсувати падіння продажів музики на фізичних носіях. Реалізація в цьому сегменті впала у першій половині року на 23% до 376 мільйонів доларів, оскільки пандемія продовжує чинити негативний вплив на музичну індустрію", – йдеться у звіті.

Вінілові платівки та програвачі б'ють рекорди продажів - фото 425482

Читайте також: Стало відомо, пісні якої співачки найбільше прослуховують у світі

Джерело: static.billboard
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми всіх часів: рейтинг ТОП 10 стрічок на IMDb, які варто подивитись
  • 08 вересня, 18:00
  • 5006
Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
  • 01 вересня, 17:07
  • 1578
Чоловічі сорочки: модні моделі для стильних образів на кожен день
  • 30 серпня, 20:22
  • 520
Загрузка...
Новини