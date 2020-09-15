Вінілові платівки та програвачі б'ють рекорди продажів

Як показав звіт Американської асоціації звукозаписних компаній, вініл став продаватися краще, ніж компакт-диски. Такого не було з 1986 року.

Згідно з даними Асоціації, виторг від продажу вінілових платівок в першому півріччі у США склав 232,1 мільйона, тоді як реалізація компакт-дисків принесла всього 129,9 мільйона.

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Повідомляється, що з 2005 року продажі вінілу неухильно росли. Так, у першій половині 2020 року виторг від реалізації вінілових пластинок зріс на 4%, в той час, як дохід від продажів CD впав на 48%.

"Втім, зростання інтересу до вінілових пластинок виявилося недостатньо, щоб компенсувати падіння продажів музики на фізичних носіях. Реалізація в цьому сегменті впала у першій половині року на 23% до 376 мільйонів доларів, оскільки пандемія продовжує чинити негативний вплив на музичну індустрію", – йдеться у звіті.

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