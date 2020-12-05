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Віндзорський замок прикрасили до Різдва: чарівні фото

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Віндзорський замок - фото 1
Віндзорський замок / abulaba

У зв'язку з пандемією Covid-19 королева Єлизавета вперше за 33 роки зустріне Різдво у Віндзорському замку, і його вже щосили прикрашають до свят.

В історичному залі Святого Георгія, де в 2018 році принц Гаррі і Меган Маркл провели свій весільний банкет, встановили 6-метрову норвезьку ялину, яку зрубали у Віндзорському парку.

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Святкове дерево прикрасили гірляндами, сотнями іграшок і увінчали золотим ангелом. Туристи зможуть відвідати Віндзорський замок і помилуватися розкішною ялинкою до 4 січня, але особисті покої Єлизавети II залишаються закритими. Кінні прогулянки залишаються єдиним шансом побачити 94-річну королеву в її володіннях.

Нагадаємо, що з метою безпеки королева Єлизавета і 99-річний принц Філіп відмовилися від щорічної сімейної поїздки в Сандрінгем і залишилися у Віндзорському замку, де вони проводять більшу частину часу з початку карантину в березні 2020 року.

Віндзорський замок прикрасили до Різдва: чарівні фото - фото 437879

Віндзорський замок прикрасили до Різдва: чарівні фото - фото 437880

Віндзорський замок прикрасили до Різдва: чарівні фото - фото 437881

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Джерело: abulaba
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