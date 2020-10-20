Винайдений спосіб, як захистити смартфон від перегріву

У Саудівській Аравії створили надтонкі графітові плівки, які допоможуть захистити смартфони й іншу електронну техніку від перегріву. Вони допомагають підтримувати низьку температуру пристроїв. До того ж вони відмінно відводять тепло, забезпечуючи гаджети безперебійною роботою.

Відзначається, що виготовлення таких графітових плівок дуже складний і дорогий процес, адже для створення матеріалу товщиною всього кілька мікрометрів потрібна температура 3200 градусів за Цельсієм. Але фахівці з науково-технологічного університету імені короля Абдалли створили спосіб перетворення гарячого метану в графіт, що дозволить домогтися зниження собівартості без втрати якості.

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У новій технології використовується нікелева фольга як каталізатор для виділення графіту з нагрітого метану. Під час експерименту на поверхні фольги утворився шар графітової плівки товщиною 100 нанометрів. Виробництво відбувалося при температурі 900 градусів, а самі листи отримали площу 55 квадратних сантиметрів.

В результаті матеріал виявився набагато тонший, ніж мікрометрові графітові плівки, які використовуються зараз.

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