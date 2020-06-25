Винахідник року: дідусь грає у Pokemon Go відразу на 64 смартфонах

І хоч гра Pokemon Go уже не така популярна, знаменитий тайванський "Дідусь Pokemon Go" вирішив не зупинятися на досягнутому. Чоловік розвивається та прокачує скіли. У цьому йому тепер допомагають цілих 64 смартфони.

У 2018 році літній тайванець прославився завдяки соціальному новинному ресурсу Reddit.

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72-річний Чен Сан Юань (Chen San-yuan), колишній майстер з феншую, пристосував для гри в Pokémon Go власний велосипед, на який встановив 6 смартфонів. Тоді запис про хитрого дідусеві швидко став хітом і набрав понад 75 тисяч "вподобань".

Дідусь захопився грою завдяки своєму онукові. Чен Сан Юань почав грати по 20 годин на день, по п'ять-шість днів на тиждень, поки акумулятор смартфона не розрядиться. До назрілої проблеми з розрядкою смартфона він підійшов творчо – купив додаткові смартфони з мобільною зарядкою і встановив їх на велосипед.

З 2018 року "Дідусь Pokemon Go" активно розвивався. У 2019 його помітили вже з 45 смартфонами. Тепер геймер їздить на велосипеді з 64 смартфонами.

Вражаючі фото літнього гравця опублікували в одній з місцевих спільнот у соціальній мережі Facebook. Вони були швидко підхоплені місцевими ЗМІ. Щоправда, користувачі в мережі висловлюють занепокоєння з приводу безпеки використання такої конструкції на дорогах загального користування.

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