У мережі анонсували продовження Crash Bandicoot 4: It's About Time

Компанія Activision Blizzard анонсувала Crash Bandicoot 4: it's About Time. У грі буде локальний мультиплеєр, розрахований на чотирьох гравців.

Crash Bandicoot 4: It's About Time – пряме продовження третьої частини 1999 року, яке буде загравати з подорожами в часі і пов'язаними з цим парадоксами.

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Головним лиходієм знову виступить Нео Кортекс, але за нього можна буде зіграти, як і за Коко, сестру Креша. За розробку сиквелу відповідає студія Toys for Bob, яка в 2018 році відзначилася рімейком перших трьох Спайро.

У ширшій франшизі Crash було багато багатокористувацьких ігор: просто подивіться на Crash Team Racing і Crash Bash. Але, схоже, нам доведеться трохи почекати, щоб зрозуміти, яку форму прийме більш традиційний платформний досвід Crash Bandicoot 4. Нагадаємо, що гра з'явиться на полицях вже 2 жовтня.

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