Винахідливі японці замаскували Suzuki Jimny під Land Rover Defender

Японська майстерня Damd майстерно замаскувала новий Suzuki Jimny під класичний Land Rover Defender. Стильний тюнінг-кіт Little: D відтворює характерні риси британського позашляховика, і завдяки брутальним формам здалеку Jimny стає дуже схожий на трьохдверний Defender 90.

Перетворити Suzuki Jimny на компактну копію Defender виявилося досить затратно – дизайнерам довелося замінити капот, радіаторну решітку, бампери, розширювачі колісних арок, адаптувати відповідну оптику, а також встановити вантажні 16-дюймові колісні диски. Втручання в інтер'єр точкове: для сидінь пошили спеціальні чохли з тканини у клітинку в стилі 1970-х.

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Стилісти Damd змогли зберегти впізнавані деталі "Дефендера" – круглі лампові складові ліхтарі, "силові" бампери, довгі бризковики, а також зімітувати шильдики на капоті і радіаторній решітці. Є і практичні доробки позашляховика, що не мають стосунку до копіювання: на дах можна встановити експедиційний багажник і діодну "балку".

Втручання в силову установку тюнінг-кіт Little: D не передбачає, так що під капотом Jimny залишається 1,5-літровий 102-сильний бензиновий "атмосферник", який може поєднуватися з 5-швидкісною "механікою" або 4-діапазонним "автоматом".

Для ательє Damd трансформація Suzuki Jimny в "міні-Деф" – не перший подібний проєкт. Раніше ательє пропонувало стилізувати японський позашляховик під класичний Ford Bronco і новий Mercedes-AMG G 63. Ціна аксесуарів тюнінг-кита Little: D поки не називається.

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