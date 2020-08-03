Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Винахідливі японці замаскували Suzuki Jimny під Land Rover Defender

  • 19
Suzuki Jimny ззовні нагадує Land Rover Defender - фото 1
Suzuki Jimny ззовні нагадує Land Rover Defender

Японська майстерня Damd майстерно замаскувала новий Suzuki Jimny під класичний Land Rover Defender. Стильний тюнінг-кіт Little: D відтворює характерні риси британського позашляховика, і завдяки брутальним формам здалеку Jimny стає дуже схожий на трьохдверний Defender 90.

Перетворити Suzuki Jimny на компактну копію Defender виявилося досить затратно – дизайнерам довелося замінити капот, радіаторну решітку, бампери, розширювачі колісних арок, адаптувати відповідну оптику, а також встановити вантажні 16-дюймові колісні диски. Втручання в інтер'єр точкове: для сидінь пошили спеціальні чохли з тканини у клітинку в стилі 1970-х.

Це цікаво: Mercedes-Benz X-Class виконали у стилі розкішної яхти: фото

Винахідливі японці замаскували Suzuki Jimny під Land Rover Defender - фото 419058

Стилісти Damd змогли зберегти впізнавані деталі "Дефендера" – круглі лампові складові ліхтарі, "силові" бампери, довгі бризковики, а також зімітувати шильдики на капоті і радіаторній решітці. Є і практичні доробки позашляховика, що не мають стосунку до копіювання: на дах можна встановити експедиційний багажник і діодну "балку".

Винахідливі японці замаскували Suzuki Jimny під Land Rover Defender - фото 419056
Винахідливі японці замаскували Suzuki Jimny під Land Rover Defender - фото 419057
Винахідливі японці замаскували Suzuki Jimny під Land Rover Defender - фото 419060
Винахідливі японці замаскували Suzuki Jimny під Land Rover Defender - фото 419061

Втручання в силову установку тюнінг-кіт Little: D не передбачає, так що під капотом Jimny залишається 1,5-літровий 102-сильний бензиновий "атмосферник", який може поєднуватися з 5-швидкісною "механікою" або 4-діапазонним "автоматом".

Винахідливі японці замаскували Suzuki Jimny під Land Rover Defender - фото 419059
Винахідливі японці замаскували Suzuki Jimny під Land Rover Defender - фото 419055
Винахідливі японці замаскували Suzuki Jimny під Land Rover Defender - фото 419054
Винахідливі японці замаскували Suzuki Jimny під Land Rover Defender - фото 419053

Для ательє Damd трансформація Suzuki Jimny в "міні-Деф" – не перший подібний проєкт. Раніше ательє пропонувало стилізувати японський позашляховик під класичний Ford Bronco і новий Mercedes-AMG G 63. Ціна аксесуарів тюнінг-кита Little: D поки не називається.

Читайте також: Дивіться, як Kia K5 стрибають через 10-метровий трамплін для нової реклами: ефектне відео

Джерело: Motor
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
  • 20 липня, 18:07
  • 848
Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
  • 30 липня, 18:00
  • 334
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2459121
Загрузка...
Новини