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Mercedes-Benz X-Class виконали у стилі розкішної яхти: фото

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Mercedes-Benz X-Class - фото 1
Mercedes-Benz X-Class / xclasslimited

Польські майстри тюнінгу з компанії Сarlex Design продовжують радувати і дивувати своїми новими нетривіальними автомобілями. Пікап Mercedes-Benz X-Class став черговим об'єктом тюнінгу ательє.

Натхнення фахівці підрозділу Pickup Design черпали в дизайні океанських яхт, і після успіху "яхтової версії" G-Class вирішили взятися за пікап X-Class.

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Перше, на що звертаєш увагу, це особливе двоколірне забарвлення, що нагадує про лімузини марки Maybach. До поясної лінії автомобіль – білий, а верхня частина пікапа отримала приємне забарвлення кольору капучіно. Світло-коричневі акценти прикрасили передній спойлер і бічні панелі авто.

Вантажну платформу і салон пікапа прикрасили декоративними панелями з дерева. Крім того, для обробки використали коричневу шкіру, яка вдало поєдналася з графітовими вставками з алькантари.

Mercedes-Benz X-Class виконали у стилі розкішної яхти: фото - фото 418882

Mercedes-Benz X-Class виконали у стилі розкішної яхти: фото - фото 418886

Mercedes-Benz X-Class виконали у стилі розкішної яхти: фото - фото 418884

Mercedes-Benz X-Class виконали у стилі розкішної яхти: фото - фото 418885

Mercedes-Benz X-Class виконали у стилі розкішної яхти: фото - фото 418887

Mercedes-Benz X-Class виконали у стилі розкішної яхти: фото - фото 418888

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Джерело: xclasslimited
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