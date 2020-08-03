Mercedes-Benz X-Class виконали у стилі розкішної яхти: фото

Польські майстри тюнінгу з компанії Сarlex Design продовжують радувати і дивувати своїми новими нетривіальними автомобілями. Пікап Mercedes-Benz X-Class став черговим об'єктом тюнінгу ательє.

Натхнення фахівці підрозділу Pickup Design черпали в дизайні океанських яхт, і після успіху "яхтової версії" G-Class вирішили взятися за пікап X-Class.

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Перше, на що звертаєш увагу, це особливе двоколірне забарвлення, що нагадує про лімузини марки Maybach. До поясної лінії автомобіль – білий, а верхня частина пікапа отримала приємне забарвлення кольору капучіно. Світло-коричневі акценти прикрасили передній спойлер і бічні панелі авто.

Вантажну платформу і салон пікапа прикрасили декоративними панелями з дерева. Крім того, для обробки використали коричневу шкіру, яка вдало поєдналася з графітовими вставками з алькантари.

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