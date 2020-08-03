Дивіться, як Kia K5 стрибають через 10-метровий трамплін для нової реклами: ефектне відео

Kia не вперше використовує трюки для промоції своїх авто

Американський офіс Kia нестандартно підійшов до рекламної кампанії, присвяченої бізнес-седану K5. Корейський автовиробник поділився ефектним відеороликом, на якому зображений стрибок двох Kia K5 через десятиметровий трамплін, у той час як третій седан робить між рампами поліцейський розворот.

Вражаючий трюк виконували професійні водії на модернізованих Kia K5 GT. Щоб спортседани Kia довжиною 4,9 метра могли пролетіти між рампами, інженери максимально полегшили конструкцію і встановили каркас безпеки.

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Відомо, що модернізовані Kia K5 будуть залучені у цілій серії екстремальних роликів, а стрибок через трамплін стане першою частиною багатосерійного промоушену Kia у США. Маркетологи корейської фірми стверджують, що "кампанія з просування Kia K5 буде такою ж динамічною і насиченою, як сам автомобіль".

Корейський концерн Hyundai-Kia не вперше експлуатує тему трюків, просуваючи спортивні седани у Північній Америці. Рік тому у схожому стилі обігравався спортивний характер "преміального" седана Genesis G70.

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