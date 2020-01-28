Фітнес-блогерка здивувала мережу руйнуванням спортзалу (відео)

У мережі показали, як блогери в Instagram поводяться задля свого контенту. Однак з таких дівчат демонструвала свої уміння у спортзалі, і знищила підлогу.

На платформі Reddit користувач з ніком dietstarts_tmrw поділився епічним відео з фітнес-блогеркою, яка стрімко опинилось у трендах. За 15 годин ролик переглянули понад 59 тисяч осіб, а ще більш як 2 тисячі залишили коментарі.

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"Дівчина з Instagram знищила дерев'яну підлогу у тренажерному залі, а тоді вдала, що нічого не трапилось", – відзначив автор. І справді, можна побачити, як фітоняшка займається з гантелями, які з кожним рухом здирають покриття, але вона не зупиняється. Коментатори зійшлись на думці, що варто знайти спортзал, де це трапилось, та відправити їм цей ролик, щоб дівчина таки розрахувалась за таку поведінку.

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