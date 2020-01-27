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Чоловік врятував туристку, яка впала у каньйон: героїчне відео

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

На цьому відео відображений чудесний порятунок туристки, яка впала з обриву. Мороз по шкірі!

У США на відео потрапив момент порятунку туристки за секунду до загибелі. Ролик опубліковано на YouTube-каналі CBS Los Angeles.

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Повідомляється, що 69-річна жінка впала з обриву під час походу за туристичним маршрутом у каліфорнійському каньйоні Рубіо. На кадрах видно, як жінка чіпляється руками і ногами за крутий схил. Нижче в декількох метрах на тросі, спущеному з вертольота, до неї підбирається рятувальник.

Аж раптом жінка зісковзує і летить вниз. На щастя, рятувальник встигає зловити жінку, і її піднімають на борт вертольота. Щасливиця!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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