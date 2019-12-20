Дівчинка підкорила мережу своїми косплеями популярних кіногероїв

Юна бразилійка стала зіркою мережі завдяки своєму таланту перевтілення у відомих героїв фільмів. На рахунку у дівчинки вже понад 100 косплеїв впізнаваних персонажів.

Дівчинка з Бразилії Марія Едуарда підкорила мережу тим, що разом зі своєю креативною мамою займаються косплеєм знаменитих персонажів фільмів, серіалів, анімаційних стрічок та мемів.

І ще: Мережа сміється над принцом Чарльзом, який заснув прямо на троні: фотофакт

Чотирирічна Марія стала героїнею вже понад сто оригінальних образів. Завдяки своєму таланту до перевтілень, чарівності і маминим старанням дівчинка впевнено завойовує Instagram.

Читайте також: 17-річна американка викрала і розбила літак