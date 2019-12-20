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Дівчинка підкорила мережу своїми косплеями популярних кіногероїв

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Дівчинка підкорила мережу своїми косплеями популярних кіногероїв - фото 1

Юна бразилійка стала зіркою мережі завдяки своєму таланту перевтілення у відомих героїв фільмів. На рахунку у дівчинки вже понад 100 косплеїв впізнаваних персонажів.

Дівчинка з Бразилії Марія Едуарда підкорила мережу тим, що разом зі своєю креативною мамою займаються косплеєм знаменитих персонажів фільмів, серіалів, анімаційних стрічок та мемів.

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Чотирирічна Марія стала героїнею вже понад сто оригінальних образів. Завдяки своєму таланту до перевтілень, чарівності і маминим старанням дівчинка впевнено завойовує Instagram.

Дівчинка підкорила мережу своїми косплеями популярних кіногероїв - фото 375251

Дівчинка підкорила мережу своїми косплеями популярних кіногероїв - фото 375252

Дівчинка підкорила мережу своїми косплеями популярних кіногероїв - фото 375253

Дівчинка підкорила мережу своїми косплеями популярних кіногероїв - фото 375254

Дівчинка підкорила мережу своїми косплеями популярних кіногероїв - фото 375255

Дівчинка підкорила мережу своїми косплеями популярних кіногероїв - фото 375256

Дівчинка підкорила мережу своїми косплеями популярних кіногероїв - фото 375257

Дівчинка підкорила мережу своїми косплеями популярних кіногероїв - фото 375258

Дівчинка підкорила мережу своїми косплеями популярних кіногероїв - фото 375259

Дівчинка підкорила мережу своїми косплеями популярних кіногероїв - фото 375260

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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