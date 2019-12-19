Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд

Талановитий фотограф з Бельгії створює рекламні знімки для багатьох відомих брендів, а також не соромиться допрацьовувати їх у фотошопі. Не зовсім реалістичні, але точно веселі та епічні – ці кадри варто побачити!

Знайомтесь, Франк Уйттенхове (Frank Uyttenhove) – бельгійський кінорежисер та фотограф, який за роки своєї кар'єри створив чимало крутих проєктів і отримав багато різноманітних нагород.

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А все тому, що родзинкою його кадрів завжди є емоції. Він обожнює приділяти увагу деталям, спрямовувати людей до певних дій і навіть розповідати цілу історію єдиним знімком. Тож не дивно, що Франк працював з відомими світовими брендами, серед яких Renault, Peugeot, Volkswagen, Brussels Airlines та багато інших. Зібрали найвеселіші та найепічніші знімки Франка!

Джерело всіх фото: instagram.com/frankuyttenhove

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