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Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд

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Незвичайна реклама - фото 1
Незвичайна реклама / instagram.com/frankuyttenhove

Талановитий фотограф з Бельгії створює рекламні знімки для багатьох відомих брендів, а також не соромиться допрацьовувати їх у фотошопі. Не зовсім реалістичні, але точно веселі та епічні – ці кадри варто побачити!

Знайомтесь, Франк Уйттенхове (Frank Uyttenhove) бельгійський кінорежисер та фотограф, який за роки своєї кар'єри створив чимало крутих проєктів і отримав багато різноманітних нагород.

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А все тому, що родзинкою його кадрів завжди є емоції. Він обожнює приділяти увагу деталям, спрямовувати людей до певних дій і навіть розповідати цілу історію єдиним знімком. Тож не дивно, що Франк працював з відомими світовими брендами, серед яких Renault, Peugeot, Volkswagen, Brussels Airlines та багато інших. Зібрали найвеселіші та найепічніші знімки Франка!

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Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд - фото 374976

Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд - фото 374977

Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд - фото 374978

Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд - фото 374979

Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд - фото 374980

Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд - фото 374981

Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд - фото 374982

Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд - фото 374984

Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд - фото 374983

Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд - фото 374985

Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд - фото 374986

Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд - фото 374987

Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд - фото 374988

Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд - фото 374989

Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд - фото 374990

Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд - фото 374991

Кумедна реклама бельгійця, яка змусить затримати погляд - фото 374992

Джерело всіх фото: instagram.com/frankuyttenhove

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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