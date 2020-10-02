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Винахідлива британка придумала, як обійти конкурентів у пошуку роботи: її метод вражає

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Дівчина надіслала найкрутіше у світі резюме - фото 1
Дівчина надіслала найкрутіше у світі резюме

У Великій Британії графічний дизайнер вирішила відзначитися від інших претендентів на вакансію у поліграфічну компанію Instantprint. Вона відправила потенційному роботодавцю роликовий банер зі своїм зображенням замість стандартного резюме.

Компанія у своєму твіттері поділилася знімком посилки, яку їм надіслала кандидат на посаду, що звільнилася.

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На довгій вузькій коробці був напис: "Витягніть мене в офіс!!!". Співробітники Instantprint так і зробили, і подивіться, що вийшло:

Користувачі соцмережі були вражені креативом дівчини та запитували компанію під постом про рішення. У Instantprint назвали заявку дизайнера приголомшливою і розповіли, що вона пройшла інтерв'ю.

"І я щаслива оголосити, що ми запропонували їй роботу", – сказала Дженні, креативний директор команди.

Ми вважаємо, що ця дівчина – справжній геній!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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