Винахідлива британка придумала, як обійти конкурентів у пошуку роботи: її метод вражає

У Великій Британії графічний дизайнер вирішила відзначитися від інших претендентів на вакансію у поліграфічну компанію Instantprint. Вона відправила потенційному роботодавцю роликовий банер зі своїм зображенням замість стандартного резюме.

Компанія у своєму твіттері поділилася знімком посилки, яку їм надіслала кандидат на посаду, що звільнилася.

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На довгій вузькій коробці був напис: "Витягніть мене в офіс!!!". Співробітники Instantprint так і зробили, і подивіться, що вийшло:

We’ve just had one of the most creative #jobapplications ever for our Graphic Design role! The candidate sent us a roller banner of herself so we could visualise working with her… #Genius -Jennie, Creative Lead pic.twitter.com/Nue2PAdXJg — instantprint. (@instantprintuk) September 30, 2020

Користувачі соцмережі були вражені креативом дівчини та запитували компанію під постом про рішення. У Instantprint назвали заявку дизайнера приголомшливою і розповіли, що вона пройшла інтерв'ю.

"І я щаслива оголосити, що ми запропонували їй роботу", – сказала Дженні, креативний директор команди.

Ми вважаємо, що ця дівчина – справжній геній!

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