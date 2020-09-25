Не лише в офісі, а й поза ним: у компанії зі США борються зі службовими романами

Одна з найбільших американських інвестиційних компаній впровадила жорсткі правила щодо особистого життя співробітників. Тепер боротьба з романтичними стосунками персоналу пошириться і за межі офісу.

Співробітники фірми BlackRock усе ще повинні повідомляти менеджерам, чи зустрічаються вони з кимось зі своїх 16 000 колег. Але тепер до цього додається ще одна умова.

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Але відповідно до нової політикою компанії, викладеної у службовій записці, персонал зобов'язаний інформувати керівництво про тих своїх партнерів, які пов'язані з фірмою діловими відносинами.

Тобто, мова йде про величезну кількість постачальників і клієнтів компанії по всьому світу. Адже, по суті, кожен з них може бути потенційним коханцем для штатних кадрів.

Згідно з новими правилами, персонал повинен розкривати особисті стосунки з будь-ким, хто взаємодіє з компанією BlackRock, але при цьому навіть не є співробітником компанії.



У BlackRock відслідковуватимуть зв'язки співробітників з іншими людьми, пов'язаними з компанією

Адміністрація планує запитувати інформацію про ймовірних партнерів своїх співробітників в інших фірмах. Однак це зовсім не означає, що в цих фірмах будуть готові відповідати на подібні запити.

Керівництво компанії аргументує нові заходи тим, що воно нібито слідують за рухом #Metoo. Не так давно він викрив сексуальні домагання у різних сферах професійної діяльності. Особливу увагу рух приділяв саме інтимним стосункам між начальниками та підлеглими.

Торік виконавчого директора BlackRock Марка Уайзмана звільнили за те, що не повідомив керівництво про свій роман з колегою.

У тексті службової записки, правда, не пояснюється, де межа, за якою взаємини стають настільки важливими, щоб повідомляти про них патрону.



Поки достеменно не зрозуміло, що чекає на співробітників компанії, які завели службовий роман

Що ж загрожує тим, хто не розповів про свій роман керівництву? У компанії заявили, що до розкриття інформації будуть ставитися на свій розсуд. І в разі потреби пропонуватимуть таким кадрам "альтернативні умови роботи".

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