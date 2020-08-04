Герої носять маски: канал CW випустив постери, які нагадують про захист під час COVID-19

Канал CW випустив серію постерів з супергероями, щоб нагадати глядачам про важливі принципи сьогодення. Постери відрізняються від звичайних двома елементами: медичними масками на обличчях персонажів і слоганом "Справжні герої носять маски".

Героями постерів стали персонажі "Флеша", "Старгьорл", "Супергьорл", "Легенд завтрашнього дня", "Чорної блискавки" і "Супермена і Лоїс".

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На жаль, багато хто не розуміє, що пандемія може закінчитися значно швидше, якщо люди будуть дотримуватися елементарних правил. Маску треба носити, закриваючи рот і ніс, а не підборіддя. Необхідно дотримуватися соціальної дистанції – не більше одного героя на постері.

Навіть ведмідь Бібо з "Легенд завтрашнього дня" на одному з постерів успішно справляється з виконанням цих правил. Можливо, серія постерів змусить людей зрозуміти, що вони не дурніші за ведмедя і не гірші супергероїв, якщо дотриманням простих правил зможуть врятувати світ.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу канал CW був змушений перенести показ нових сезонів серіалів "Флеш", "Супергьорл", "Чорна блискавка" і "Бетвумен" на 2021 рік. Тоді ж відбудеться і прем'єра "Супермена і Лоїс".

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