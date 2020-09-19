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Винахід американців дозволяє зробити електричним будь-який велосипед
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Американський стартап Bimotal представив оригінальне рішення для електрифікації велосипедів. Спеціальний накидний механізм Elevate дозволяє усього за кілька хвилин перетворити звичайний двоколісний транспорт на електричний. При цьому пристрій не вимагає складного монтажу і спеціального інструменту.
Модуль Elevate встановлюється на рамі заднього гальма. Механізм складається з кількох вузлів: 750-ватного двигуна, який розташовується над заднім гальмівним диском, гальмівного ротора з зубчастою передачею та літієвої батареї на 250 Вт циліндричної форми. Монтаж останньої здійснюється у відсік для пляшки з водою.
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Elevate передбачає управління з пульта, який виробник рекомендує закріпити на кермі. Вага всього механізму в зборі становить 2,7 кілограма. За заявою виробника, максимальна швидкість, яку здатний розвивати Elevate, становить 45 км/год при запасі ходу в діапазоні від 24 до 48 кілометрів (залежно від характеру дороги).
В актуальному виконанні Elevate передбачає під'єднання до пульта за допомогою кабелю, але у перспективі розробники планують зробити гаджет повністю бездротовим. Примітно, що пристрій позиціонується як аксесуар для гірських велосипедів, але, з огляду на простоту монтажу, його можна закріпити й на інших типах байків.
Вартість новинки становить $ 1950. Старт продажів Elevate запланований на наступний рік.
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