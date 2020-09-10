Красти не захочуть: японець випустив унікальні стікери для велосипедів

Японець Мотокі Реога випускає стікери для велосипедів, які запобігають викраденню транспортних засобів. Їхній секрет полягає у дизайні: стікери зовні нагадують пташиний послід. На думку творця, злодії погребують красти забруднені велосипеди.

Згідно зі статистикою головного управління поліції Японії, за 2018 рік у країні викрали майже 184 тисячі велосипедів. Близько 40% цих велосипедів були пристебнуті належним чином, з чого Реога зробив висновок, що звичні заходи безпеки більше не працюють.

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При цьому зазвичай злодій їде з місця злочину на все тому ж викраденому велосипеді. Але хто у здоровому глузді захоче сидіти на пташиному посліді? Ось тому Реога і пропонує набір з трьох стікерів з "екскрементами".

Перед початком виробництва японець перейнявся питанням дизайну: якийсь час він вивчав справжній пташиний послід, щоб зробити свої стікери максимально реалістичними. Крім наклейок Реога придумав спеціальні чохли для велосипедних сидінь з вишитими на них екскрементами.

Кошти на виробництво стікерів і чохлів зібрали на краудфандинговій платформі Makuake – Реоге надіслали понад чотири тисячі доларів. Набір з трьох стікерів уже можна купити на Makuake за 13,5 долара. А ось чохол обійдеться трохи дорожче – у 37 доларів.

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