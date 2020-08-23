Інженери зробили велосипеди для оренди ще зручнішими: що в них змінилось

Сьогодні все більшої популярності набувають сервіси оренди велосипедів. Однак у них є один істотний недолік – здати транспорт можна тільки в певному місці, що неабияк обмежує користувачів у їх пересуванні. Але є всі шанси, що скоро ця проблема зникне.

Рішенням проблеми може стати створений інженерами Массачусетського технологічного інституту байк-трансформер, здатний самостійно приїхати туди, куди його викликав клієнт.

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Логістика ніколи не була сильною стороною прокату велосипедів. Деякі компанії зобов'язують пасажирів залишати байки на спеціалізованих станціях прокату. Попри гадану простоту, це веде до переповнення окремих майданчиків. Деякі фірми дозволяють залишити велосипед у будь-якому зручному місці, але в цьому випадку необхідно використовувати спеціальний транспорт для збору байків. Дослідники з MIT поставили собі за мету зробити систему прокату ефективнішою.

Новий байк вже можна побачити в кампусі Массачусетського технологічного інституту. Головною його особливістю стало заднє колесо, яке здатне розділятися на дві частини. Ідея проста і цілком здійсненна. Клієнт викликає велосипед за допомогою програми. Найближчий безпілотний байк на трьох колесах приїжджає на місце призначення, а після цього трансформується на звичайний двоколісний.

Такий підхід дозволить людям не замислюватися про те, де залишити байк після закінчення терміну оренди, що суттєво спростить роботу компаніям, що надають такі послуги. Щойно клієнт вкаже, що більше не потребує транспортного засобу, байк самостійно відправиться на найближчу станцію для зарядки акумуляторів. Пересуватися ж на двох колесах пропонується без допомоги електромоторів.

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