Він таки існує: учені виявили зв'язок між довжиною носа та статевого члена

Китайські вчені – це вам не британські. Вони провели прагматичне дослідження чоловічої анатомії. Зокрема вирішили встановити, чи правдиве твердження про те, що довжина носа може свідчити про габарити статевого члена чоловіка. Виявилося, такий зв'язок таки існує.

З більш ранніх наукових експериментів ми з'ясували, що довжина ступні, а також зріст чоловіків, на жаль, ніяк не корелюються з довжиною статевого органу. Чого не скажеш про довжину носа, пише Maxim.

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Чи залежить довжина статевого члена від довжини носа?

Дослідники вчинили хитро. Основна проблема з обчисленням довжини пеніса – той факт, що у лабораторії, коли вимірювання проводять самі вчені, рідкісним чоловікам вдається продемонструвати свою гідність, так би мовити, на повну величину. З іншого боку, коли чоловіки займаються вимірюванням самі в спокійній інтимній атмосфері, вони занадто часто дещо перебільшують параметри.

Тому для незалежного вимірювання китайські вчені вирішили мати справу... з неживими володарями пенісів. І вирушили до моргу, де почали вимірювання носів, а потім і пенісів ad mortem, у стані спокою, однак розтягнутих (ця довжина найчастіше відповідає довжині під час ерекції). Усього в експерименті взяли мимовільну участь 126 чоловіків різного віку.

І що б ви думали? Незалежне дослідження повністю підтвердило популярний міф! Виявилося, що чоловіки, чия довжина носа перевищувала середню (5,8 см), мали довші пеніси, ніж їх кирпаті товариші по нещастю. Зокрема, у коротконосих середня довжина пеніса становила 10 сантиметрів, а у довгоносих – 13 см, що є нормою для середньостатистичного чоловіка.

Таким чином, роблять висновок вчені, у людей з нормальними та довгими носами пеніс звичайний, а ось у коротконосих він дещо менший за норму.

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