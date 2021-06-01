Сексологиня склала рейтинг найпоширеніших травм під час сексу

Сексологиня Трейсі Кокс розповіла про найпопулярніші травми, які люди отримують, займаючись коханням, а також дала поради, як їх уникнути. Розповідаємо, що може стати причиною завершення гарячого рандеву у травмпункті.

У колонці для Daily Mail вона поділилася результатами дослідження, згідно з якими 62% британців були жертвами травм, які виникли під час сексу. Такі результати вкотре підтверджують: навіть захищений секс може бути небезпечним!

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Причиною травм потерпілі найчастіше називали грубий секс, але навіть цілком консервативні ігри можуть мати жахливі наслідки. Пози для сексу, які в основному призводять до травм у більшості людей, – це місіонерська для чоловіків і "собачий стиль" для жінок.

"Але тут цілком логічно припустити, що складніші пози у спортивному стилі виконуються значно рідше, тому і травм виникає менше", – каже Трейсі Кокс.

А ось, власне, сам рейтинг інцидентів.

1. Втрачені іграшки

За словами доктора Кокс, варто проявити занадто великий ентузіазм – як фалоімітатори, вібратори та інші секс-іграшки зникнуть всередині партнера. А дістати їх буде не так уже й просто. І добре ще, якщо це трапиться в піхві: там є такий-сякий "глухий кут". У цьому випадку загублений аксесуар можна дістати пальцями. Зовсім інша ситуація, коли біда постукала, так би мовити, зі зворотного боку. У такому випадку іграшка може відправитися у самостійне плавання організмом.

"Важко не панікувати у такій ситуації, але найкраще просто дочекатися дефекації й подивитися, чи з'явиться іграшка. Якщо цього не станеться або підніметься температура, з'явиться біль у животі або почнеться кровотеча, негайно вирушайте у відділення невідкладної допомоги. Так, буде ніяково, але, повірте, там бачили й значно гірше", – каже Трейсі Кокс.

2. Зламаний пеніс

Є три пози для сексу, при яких найлегше зламати пеніс. Якщо це з тобою сталося, не залишається нічого іншого, як відразу звернутися в лікарню. Але можна запобігти такий результат, не давши пенісу випасти.

"Це може статися, якщо ви використовували занадто багато лубриканта. Якщо переборщили, це легко виправити, використовуючи шматочок фланелі, щоб стерти надлишки. Положення, розмір його пеніса і стиль штовхання також є факторами. Якщо пеніс досить короткий, вам доводиться довго штовхатися, але він все одно не проходить досить глибоко, і перелом обов'язково станеться. Чим пеніс більший і чим ближче ви знаходитесь до партнерки, тим менша ймовірність того, що він випаде", – радить Трейсі Кокс.

3. Печіння й алергія

Лубриканти, презервативи, парфуми або лосьйон після гоління викличуть реакцію у чутливих до них людей. Це призведе до свербіння або почуття печіння після сексу. Реакція зазвичай проявляється через 10-30 хвилин після контакту і може тривати кілька годин, а то й днів.

4. Здуття

Ти можеш нашкодити своїй подрузі, якщо перед сексом з'їси що-небудь не те. Існує щонайменше 5 несподіваних продуктів, які краще не їсти перед сексом. Наприклад, горіхи (алергія на білок) або гостру їжу, яка може привести до опіків під час орального сексу. В цьому випадку тобі (і твоїй партнерці у першу чергу) стане в пригоді натуральний йогурт або незбиране молоко – для нейтралізації.

5. Опіки

Ліжко для вас виявилося занадто малим, і ви вирішили порозважатися на голій підлозі? Спочатку покладіть на неї рушник. За словами доктора Кокс, якщо цього не зробити, через тертя запросто отримати опіки. Ти не помітиш їх в розпалі пристрасті, а потім буде занадто пізно. Трохи "згорів"? Промий обпечену ділянку прохолодною водою з антибактеріальним милом, нанеси антисептичний і антибактеріальний крем і накрий пов'язкою або пластиром.

6. Зірвана спина

Пункт для еквілібристів. Вирішив показати подрузі усі свої сили та спритність? Залиш це для спортзалу. У ліжку доктор радить рухатися повільно та спиратись на подушки, меблі й що ще там у тебе буде під рукою (крім дівчини). Зібрався все-таки пограти у супермена? Хоча б уникай сексу стоячи. Якщо сталося непоправне й зірвана спина вбила всю романтику, прийми анальгетик, відпочинь і приклади компрес для зняття запалення.

Тож слід бути обережними, щоб заняття сексом не завершилося прийомом у травмпункті.

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