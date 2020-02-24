Він порве Xiaomi Mi10 Pro: представлено смартфон Realme X50 Pro

На початку січня суббренд OPPO представив свій новий флагман Realme X50. Тепер же дебютувала старша його версія – Realme X50 Pro. Вона не лише отримала топове "залізо", а й низку крутих особливостей, які роблять її справжньою убивцею Xiaomi Mi10 Pro.

Смартфон отримав процесор Snapdragon 865 з модемом Qualcomm X50 Pro, що підтримує роботу у дводіапазонних 5G-мережах. Доповнює це Wi-Fi 6 з максимальною швидкістю передачі даних до 9,6 Гбіт/с.

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Виробник використовує оперативну пам'ять стандарту LPDDR5 – 6, 8 або 12 ГБ. Вбудована пам'ять UFS 3.0 – 128 або 256 ГБ. За температуру відповідає просунута система охолодження з застосуванням декількох ступенів відведення тепла.

Екран у Realme X50 Pro 6,44-дюймовий Super AMOLED з роздільною здатністю 2400 × 1080 пікселів, співвідношенням сторін 20: 9 і частотою оновлення 90 Гц. Заявлене 100-відсоткове охоплення колірного простору DCI-P3 і 105-відсоткове охоплення колірного простору NTSC.

Акумулятор досить місткий – 4200 мАг, ще й зі швидкою зарядкою SuperDart на 65 Вт. Є NFC, підекранний сканер відбитків пальців і Android 10 з фірмовою оболонкою Realme UI.

Камер тут відразу шість: подвійна фронтальна й основна з чотирма модулями. В основній камері головний 64-мегапіксельний датчик (Samsung GW1, f / 1.8), 8-мегапіксельний з ширококутними лінзами та кутом огляду 119 градусів (f / 2.3), 12 Мп телеоб'єктив з 2-кратним оптичним і 20-кратним гібридним зумом (f /2.5), а також 2-мегапіксельний монохромний сенсор для портретної зйомки (f / 2.4).

Фронтальна камера подвійна і врізана в екран. У неї основний датчик Sony IMX616 (32 Мп) і допоміжний з ультраширококутними лінзами на 8 Мп (кут огляду – 105 градусів).

Ціна Realme X50 Pro:

6/128 ГБ – $ 530 (але тільки для Індії)

8/128 ГБ – $ 550

12/256 ГБ – $ 620

В Індії продажі стартують сьогодні, а ось коли Realme X50 Pro вийде на міжнародному ринку – поки невідомо.

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