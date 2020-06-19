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Він ніхто: Ігор Кондратюк різко висловився на адресу Зеленського

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Кондратюк - фото 1
Кондратюк / glavcom

Український шоумен і ведучий Ігор Кондратюк жорстко висловився про президента України Володимира Зеленського. Свою думку він озвучив у програмі Гончаренко рулить.

Ведучий програми Олексій Гончаренко поцікавився у Кондратюка щодо його думки про шоумена Олександра Скічка, який пішов у політику і після цього розмова перейшла на Зеленського.

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Кондратюк сказав, що не має нічого проти Скічко та його відходу в політику, а от Зеленський, коли пішов з шоу-бізнесу "стрибнув із сьомого поверху".

"Тому що він ніхто. Я не хотів би його скривдити, є ж закон на цю тему... Він для мене непорозуміння, навіть після року, як він став президентом. Його ці екзерсиси, які я читав в одному з інтерв'ю, ну, це що попало", – сказав Кондратюк. Шоумен різко висловився про гаранта і зазначив, що "шлях у політику – це не тунель".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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