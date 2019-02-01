Він не супермен. Промоутер назвав головну проблему Ломаченка

Промоутер боксера Василя Ломаченка пояснив, чому перехід українця у більшу вагу є не надто вдалою ідеєю.

Боб Арум, який працює промоутером Ломаченка, поділився думками щодо майбутнього бою боксера, а також зміною вагової категорії українця. Він зазначив, що з радістю організував би для Василя зустріч з американським чемпіоном Хосе Раміресом, який виступає у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг). Однак сам перехід з легкої ваги для Ломаченка Арум вважає не найкращою ідеєю.

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"Я тільки за це бій. Але я не впевнений, чи буде Ломаченко колись підніматися до 63,5 кг. Ви ж не вважаєте його суперменом. Він чудовий боєць, найкращий з технічної точки зору з усіх, кого я бачив. Але він напівлегковаговик, який зараз боксує у легкій вазі. Я вважаю, що перехід у першу напівсередню вагу – це вже занадто", – пояснив промоутер.

Відзначимо, що зараз Василь Ломаченко володіє поясами у трьох вагових категоріях.

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