Олександр Усик показав новий романтичний знімок з дружиною

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик продовжує насолоджуватися відпочинком в Індонезії.

У себе на сторінці в Instagram прославлений український боксер виклав романтичний спільний знімок зі своєю дружиною Катериною. Пара обіймаючись позує з кам'яної купелі в одному з готелів.

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"Балі – це казкове місце. Тут закохується кожен, хто його відвідує", – підписав знімок боксер.

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