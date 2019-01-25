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Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Олександр Усик показав новий романтичний знімок з дружиною

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Боксер Олександр Усик - фото 1
Боксер Олександр Усик / ua.news

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик продовжує насолоджуватися відпочинком в Індонезії.

У себе на сторінці в Instagram прославлений український боксер виклав романтичний спільний знімок зі своєю дружиною Катериною. Пара обіймаючись позує з кам'яної купелі в одному з готелів.

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"Балі – це казкове місце. Тут закохується кожен, хто його відвідує", – підписав знімок боксер.

Instagram - фото 303398
Instagram

Пройди тест: Олександру Усику – 32! Наскільки добре ви знаєте біографію чемпіона

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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