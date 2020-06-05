Він не послухав мене: мама Ілона Маска розповіла про сина, його захоплення та малого внука

Мей Маск, мама підприємця Ілона Маска, дала інтерв'ю виданню WWD. 72-річна модель розповіла про реакцію сина на запуск космічного корабля Crew Dragon, що належить його компанії SpaceX, про своє ставлення до його обраниці Граймс, і про те, як поживає її новонароджений онук на ім'я X Æ A-XII.

Мей підтвердила, що її син завжди був допитливим, у тому числі цікавився космосом, а тепер його компанія надихає дітей по всьому світі. Навіть його племінники, присутні при запуску Crew Dragon, із захопленням спостерігали за космонавтами Дагом Херлі і Бобом Бенкеном – і навіть наділи скафандри на підтримку своїх нових кумирів.

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Про Ілона Маска і космос

Ідея відправити людей у ​​космос у Ілона з'явилася після продажу PayPal.

Він запитав у мене: "Чим мені краще зайнятися: дослідженням космосу або електричними автомобілями на сонячних батареях?". І я відповіла: "Обери щось одне!". Він мене так і не послухав, – поділилася Мей.

Вона також розповіла, що Ілон був надзвичайно щасливим після запуску Crew Dragon, до якого готувався понад 18 років: "Він буквально стрибав від радості".

Про майбутню невістку Граймс

Під час запуску Crew Dragon були присутні і Граймс з сином. Новоспечена бабуся зізналася, що він дуже милий, як і його мама. "Вона велика модниця і дуже креативна", – розхвалила потенційну майбутню невістку модель. Щоправда, на питання, чи збираються Ілон і Граймс одружитися, вона відповіла, що не знає. "Я їх не питала", – зізналася Мей.

Про протести у США

Мей також висловилася про протести в США, новини про які затьмарили навіть запуск SpaceX.

"Думаю, зараз ми повинні намагатися ділитися хорошими новинами, тому що сумних і поганих і так повно. Протести потрібно спробувати припинити, – сказала модель і додала: – Це просто трагедія. У протестуючих є достатньо приводів для боротьби, але мародери перетворили акції протесту на жахливу сцену. Магазини щойно відчинилися, як відразу ж були повністю зруйновані, товари зникли, вікна розбиті... в країні настільки погана ситуація, що я навіть не знаю, коли вона покращиться. Важко святкувати перемогу, коли навколо тебе суцільні трагедії ".

Модель також розповіла, що за час пандемії багато її проєктів згорнулися. Наприклад, вона збиралася у тур по 20 країнах, де вийшла її книга A Woman Makes a Plan, але через карантин всі заходи довелося провести віртуально.

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