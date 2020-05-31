Стало відомо, як Граймс і Ілон Маск по-домашньому називають маленького сина

Дівчина Ілона Маска співачка Граймс зізналася, як зменшувально-пестливо називають сина X Æ A-12, який народився на початку травня.

Шанувальників Граймс і Ілона Маска все ще не дає питання, як вони називають сина, якому дали незвичайне ім'я X Æ A-12. Стало відомо, що вдома його звуть набагато простіше, ніж це записано у свідоцтві про його народження.

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В інтерв'ю ексцентрична канадська співачка розповіла, що вдома вони з Ілоном звуть сина Маленький Ікс. Крім того, парі довелося трохи змінити написання імені, оскільки влада Каліфорнії не могла зареєструвати новонародженого згідно з правилами реєстрації імен. Арабську цифру 12 в імені Ілон Маск і Граймс замінили на римські цифри.

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