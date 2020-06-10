Він дратує усіх: Apple виправить суттєвий недолік в новій версії iOS

Apple випустила другу бета-версію фірмової прошивки iOS 13.6, і ентузіасти вже вивчили нововведення, які очікують користувачів найближчим часом. Як виявилося, незабаром власники iPhone зможуть позбутися давно відомої проблеми мобільної ОС, яка часто забиває пам'ять гаджета.

У актуальних версіях прошивки апдейти системного програмного забезпечення завантажуються у фоновому режимі – користувач може лише вибрати між автоматичною і ручною установкою викачаних пакетів.

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При цьому файли прошивки, "вага" яких у деяких випадках становить понад гігабайта, займають вільне місце у пам'яті пристрою. Згідно з витоком, з виходом iOS 13.6 у налаштуваннях смартфона з'явиться пункт, який дозволить скасувати не тільки автоматичну установку, але і завантаження оновлень.

Крім економії вільного простору, таке рішення дозволить розвантажити мережевий інтерфейс смартфона, скасувавши обов'язкове завантажування "важких" файлів у невідповідний час. Відзначається, що опція автоапдейт як і раніше буде активована за замовчуванням.

Для її вимкнення потрібно перейти у Налаштування, потім в меню "Основні" – "Оновлення ПЗ" і вибрати параметр "Налаштувати автоматичне оновлення". Відповідний перемикач в екранному меню з'явиться з виходом стабільної версії iOS 13.6.

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