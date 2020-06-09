Apple дозволить робити групові селфі на відстані: перші деталі

Компанія Apple навіть в умовах карантину через пандемію коронавірусу не припиняє працювати над крутими проєктами. Одним із таких стала функція для групових селфі на відстані.

Корпорації Apple нарешті вдалось запатентувати можливість створення командних селфі для користувачів на відстані. Кожен зможе зробити окремий знімок себе, а спецпрограма розумно буде поєднувати всі знімки в одне селфі. Неймовірно, але таке планується робити також і з відео.

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До того ж, у планах є дозвіл на редагування загальних світлин, яке дозволяє переміщати людей на знімках. Здається, з такими технологіями навіть соціальна дистанція відчуватиметься не так сильно. Але не варто сподіватись на те, що новинка швидко з'явиться, адже корпорація має чимало патентів, далеко не всі з яких вдалось реалізувати у житті.

Відзначимо, що патент на таку ідеї компанія Apple подала ще у 2018 році, однак вдалось отримати схвалення лише зараз.

Apple працює над дистанційними груповими селфі

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