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Він Дізель святкує 53 роки: 5 найкращих фільмів з іменинником
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Цьогоріч 18 липня Він Дізель святкує 53-річчя! З нагоди дня народження відомого актора ми підготували найкращі фільми з ним у головній ролі. Насолоджуйтеся переглядом!
Хроніки Ріддіка
- Оригінальна назва: The Chronicles of Riddick
- Жанр: бойовик, науково-фантастичний фільм, пригодницький фільм
- Країна: США
- Рік: 2004
- Тривалість: 119 хв
- Режисер: Девід Туї
- Акторський склад: Він Дізель, Тенді Ньютон, Карл Урбан, Колм Фіорі
Сюжет. Через 5 років після подій у науково-фантастичному фільмі "Пітч Блек", засуджений Ріддік потрапляє в середину галактичної війни, яку веде лорд Маршал, лідер секти під назвою Некромонгери. Ріддіку доручено зупинити армію Некромонерів. Тим часом Ріддік рятує старого друга з тюремної планети та уникає полону мисливців за головами.
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Форсаж
- Оригінальна назва: The Fast and the Furious
- Жанр: бойовик, трилер, кримінальний фільм
- Країна: США, Німеччина
- Рік: 2001
- Тривалість: 106 хв
- Режисер: Роб Коен
- Акторський склад: Він Дізель, Пол Вокер, Мішель Родрігес, Джордана Брюстер, Мет Шульц, Рік Юн, Чед Ліндберґ
Сюжет. Браян О'Коннер, молодий агента ФБР, який розслідує серію викрадень, пройшов під прикриттям з вуличною бандою на міські перегони. На чолі банди – харизматичний Домінік Торетто. Потрібно вирішити конфлікт. Як? Автомобільні перегони пізно вночі. Торетто залишається втягнутим у заборонений роман та вуличні конфлікти банд.
Три ікси
- Оригінальна назва: xXx
- Жанр: бойовик, трилер, пригоди, кримінал
- Країна: США
- Рік: 2002
- Тривалість: 124 хв
- Режисер: Роб Коен
- Акторський склад: Він Дізель, Азія Ардженто, Мартон Чокаш, Семюел Л. Джексон
Сюжет. Всі знають Ксандера Кейджа як спортсмена і шукача пригод і адреналіну. Всі його вчинки кричать про те, наскільки йому наплювати на державу та правила. Він привернув до себе увагу Управління нацбезпеки. Ксандер стає секретним шпигуном з великим пістолетом, і направляється в Прагу на виконання небезпечного завдання.
Врятувати рядового Раяна
- Оригінальна назва: Saving Private Ryan
- Жанр: драма
- Країна: США
- Рік: 1998
- Тривалість: 170 хв
- Режисер: Стівен Спілберг
- Акторський склад: Том Генкс, Метт Деймон, Він Дізель
Сюжет. Цей фільм про героїзм та жертовність в епіцентрі вогню. Слідом за висадками в Нормандії, група американських солдатів йде за ворожими лініями, щоб знайти десантника, брати якого загинули в бою.
Лиса нянька
- Оригінальна назва: The Pacifier
- Жанр: кінокомедія, бойовик, кінодрама
- Країна: США, Канада
- Рік: 2005
- Тривалість: 95 хв
- Режисер: Адам Шенкман
- Акторський склад: Він Дізель, Лорен Гелен Ґрем
Сюжет. Герой бойових дій потрапляє у комедійний розгром. Лейтенант Шейн Вулф – міцний військовий морського флоту, який контролював військові дії в кожному куточку земної кулі. Тепер настає остаточне випробування, коли йому призначено захищати домашній фронт... у домі з п'ятьма дітьми, які не контролюються! Але навіть коли він торгує бойовим спорядженням для памперсів та ящиків з соком, він не просто няня – це пригода!
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