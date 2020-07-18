Він Дізель святкує 53 роки: 5 найкращих фільмів з іменинником

Цьогоріч 18 липня Він Дізель святкує 53-річчя! З нагоди дня народження відомого актора ми підготували найкращі фільми з ним у головній ролі. Насолоджуйтеся переглядом!

Хроніки Ріддіка

Оригінальна назва: The Chronicles of Riddick

Жанр: бойовик, науково-фантастичний фільм, пригодницький фільм

Країна: США

Рік: 2004

Тривалість: 119 хв

Режисер: Девід Туї

Акторський склад: Він Дізель, Тенді Ньютон, Карл Урбан, Колм Фіорі

Сюжет. Через 5 років після подій у науково-фантастичному фільмі "Пітч Блек", засуджений Ріддік потрапляє в середину галактичної війни, яку веде лорд Маршал, лідер секти під назвою Некромонгери. Ріддіку доручено зупинити армію Некромонерів. Тим часом Ріддік рятує старого друга з тюремної планети та уникає полону мисливців за головами.

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Форсаж

Оригінальна назва: The Fast and the Furious

Жанр: бойовик, трилер, кримінальний фільм

Країна: США, Німеччина

Рік: 2001

Тривалість: 106 хв

Режисер: Роб Коен

Акторський склад: Він Дізель, Пол Вокер, Мішель Родрігес, Джордана Брюстер, Мет Шульц, Рік Юн, Чед Ліндберґ

Сюжет. Браян О'Коннер, молодий агента ФБР, який розслідує серію викрадень, пройшов під прикриттям з вуличною бандою на міські перегони. На чолі банди – харизматичний Домінік Торетто. Потрібно вирішити конфлікт. Як? Автомобільні перегони пізно вночі. Торетто залишається втягнутим у заборонений роман та вуличні конфлікти банд.

Три ікси

Оригінальна назва: xXx

Жанр: бойовик, трилер, пригоди, кримінал

Країна: США

Рік: 2002

Тривалість: 124 хв

Режисер: Роб Коен

Акторський склад: Він Дізель, Азія Ардженто, Мартон Чокаш, Семюел Л. Джексон

Сюжет. Всі знають Ксандера Кейджа як спортсмена і шукача пригод і адреналіну. Всі його вчинки кричать про те, наскільки йому наплювати на державу та правила. Він привернув до себе увагу Управління нацбезпеки. Ксандер стає секретним шпигуном з великим пістолетом, і направляється в Прагу на виконання небезпечного завдання.

Врятувати рядового Раяна

Оригінальна назва: Saving Private Ryan

Жанр: драма

Країна: США

Рік: 1998

Тривалість: 170 хв

Режисер: Стівен Спілберг

Акторський склад: Том Генкс, Метт Деймон, Він Дізель

Сюжет. Цей фільм про героїзм та жертовність в епіцентрі вогню. Слідом за висадками в Нормандії, група американських солдатів йде за ворожими лініями, щоб знайти десантника, брати якого загинули в бою.

Лиса нянька

Оригінальна назва: The Pacifier

Жанр: кінокомедія, бойовик, кінодрама

Країна: США, Канада

Рік: 2005

Тривалість: 95 хв

Режисер: Адам Шенкман

Акторський склад: Він Дізель, Лорен Гелен Ґрем

Сюжет. Герой бойових дій потрапляє у комедійний розгром. Лейтенант Шейн Вулф – міцний військовий морського флоту, який контролював військові дії в кожному куточку земної кулі. Тепер настає остаточне випробування, коли йому призначено захищати домашній фронт... у домі з п'ятьма дітьми, які не контролюються! Але навіть коли він торгує бойовим спорядженням для памперсів та ящиків з соком, він не просто няня – це пригода!

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